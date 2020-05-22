ترامب ينكس الأعلام ثلاثة أيام تكريما لضحايا كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة ثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على "تويتر": "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

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I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر بفارق هائل قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بـ1551853 إصابة مؤكدة بالوباء، بما في ذلك 93439 حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

المصدر: وكالات