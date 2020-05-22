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ترامب ينكس الأعلام ثلاثة أيام تكريما لضحايا كورونا

أخبار العالم

ترامب ينكس الأعلام ثلاثة أيام تكريما لضحايا كورونا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة ثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على "تويتر": "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

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ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر بفارق هائل قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بـ1551853 إصابة مؤكدة بالوباء، بما في ذلك 93439 حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

المصدر: وكالات 

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