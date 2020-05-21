الولايات المتحدة.. استقرار في الوفيات الجديدة جراء كورونا وارتفاع في الإصابات

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 1.5 ألف وفاة و23 ألف إصابة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس الأربعاء.

وأكدت الجامعة التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة الفيروس التاجي في العالم، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا العدوى الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في البلاد ارتفعت خلال أمس بـ1518 حالة وفاة جديدة (مقابل 1574 وفاة في اليوم السابق).

وأشارت الجامعة إلى رصد 23285 إصابة جديدة بالوباء يوم أمس (مقابل 20260 إصابة في اليوم السابق).

يتبع..