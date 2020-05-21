السلطة الفلسطينية تعلق تبادل المعلومات مع المخابرات الأمريكية

أعلنت السلطات الفلسطينية عن تعليق تبادل المعلومات بين أجهزتها الأمنية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، على خلفية خطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، للصحفيين اليوم الخميس عبر تطبيق "زووم" أن السلطة الفلسطينية أبلغت المخابرات الأمريكية قبل 48 ساعة بأن الاتفاق معها لم يعد ساري المفعول.

وتابع عريقات، حسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس": "لا مزيد من التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، ولا مزيد من التعاون الأمني مع إسرائيل".

ورفضت السفارة الأمريكية في إسرائيل التعليق على تصريحات المسؤول الفلسطيني هذه.

وكانت السلطات الفلسطينية قد قطعت عام 2017 جميع العلاقات السياسية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجا على قرار واشنطن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها من تل أبيب.

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لكن القرار الفلسطيني لم يطل الاتصالات الأمنية وغير السياسية بين رام الله وواشنطن.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء الماضي إنهاء كافة الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية بسبب خطط إسرائيل ضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية.

المصدر: أ ف ب