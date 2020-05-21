إسبانيا.. طفل من كل 6 عانى من الاكتئاب خلال العزل الصحي

أكدت منظمة "إنقاذ الطفولة" للأعمال الخيرية، أن "واحدا من كل 6 أطفال تقريبا في إسبانيا مر بفترات اكتئاب خلال أزمة كورونا"، مشيرة إلى أن "الأطفال الأكثر فقرا هم الأكثر معاناة".

وقالت، إن "المسح الذي أجري في أبريل الماضي، كشف أن العزل العام سمح للعديد من العائلات بالاستمتاع بمزيد من الوقت معا، لكن على الرغم من ذلك شعر 17% من الأطفال بالاكتئاب على نحو متكرر أو يومي، فيما زادت أوجه عدم المساواة بفعل الصعوبات الاقتصادية الجديدة".

وأضافت: "في الأسر الأكثر فقرا واجه 32.3% من الأطفال صعوبة في النوم، فيما كان 30.1% منهم يخافون من مرض كوفيد-19، وأن المنتمين لهذه الأسر كانوا يبكون بوتيرة أكثر"، حيث شمل المسح أكثر من 1800 من الأطفال والعائلات.

وقال مدير المنظمة أندرس كوندي: "العزل في شقق ضيقة للغاية مع أشخاص ليسوا من عائلتك هو مخاطرة حقا لأن هذه العائلات تواجه نوعين من الضغوط، فهم فقدوا وظائفهم ومعزولون في أماكن شديدة الضيق".

وأعلنت الحكومة الإسبانية مرارا أنها لن تتخلى عن أحد وأنها تعتزم توفير دخل شهري أساسي لنحو مليون من الأسر الأشد فقرا.

وطبقت إسبانيا أحد أشد إجراءات العزل العام في العالم، والتي شملت إبقاء الأطفال في المنازل على مدى أسابيع للحد من تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة نحو 28 ألف شخص في البلاد.

المصدر: "رويترز"