كورونا في بريطانيا.. 338 وفاة جديدة خلال يوم وحصيلة الإصابات تتخطى الـ250 ألفا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الخميس عن تسجيل 338 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 363 وفاة في اليوم السابق.

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وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بلغت بذلك 36042 حالة وفاة.

ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 2615 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 2472 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 250908.

وتجاوز عدد الفحوصات الطبية التي أجريت في المملكة المتحدة لتشخيص حالات كورونا حتى اليوم حد الثلاثة ملايين.

As of 9am 21 May, there have been 3,090,566 tests, with 128,340 tests on 20 May.



2,064,329 people have been tested of which 250,908 tested positive.



As of 5pm on 20 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 36,042 have sadly died. pic.twitter.com/ddepkiQSxU — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 21, 2020

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT