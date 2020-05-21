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كورونا في بريطانيا.. 338 وفاة جديدة خلال يوم وحصيلة الإصابات تتخطى الـ250 ألفا

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كورونا في بريطانيا.. 338 وفاة جديدة خلال يوم وحصيلة الإصابات تتخطى الـ250 ألفا
Reuters Hannah McKay
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الخميس عن تسجيل 338 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 363 وفاة في اليوم السابق.

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وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بلغت بذلك 36042 حالة وفاة.

ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 2615 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 2472 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 250908.

وتجاوز عدد الفحوصات الطبية التي أجريت في المملكة المتحدة لتشخيص حالات كورونا حتى اليوم حد الثلاثة ملايين.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT

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