"يديعوت أحرونوت": طائرة إماراتية تحط بمطار بن غوريون من دون علامات تعريف

ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، أن طائرة مدنية إماراتية حطت ليل أمس بمطار بن غوريون الإسرائيلي للمرة الأولى بتاريخها، حاملة مساعدات للفلسطينيين، لكنها لم تحمل أي علامات تعريف.

ولفت الموقع إلى أن طائرة تابعة لطيران الاتحاد الإماراتي، وصلت في رحلة مباشرة من أبو ظبي إلى إسرائيل، حاملة مساعدات إنسانية لمكافحة فيروس كورونا ليتم تسليمها للفلسطينيين.

وقال الموقع إن "طائرة إيرباص A330 هبطت في إسرائيل، من دون أن تحمل أي علامات تعريف مثل علم الإمارات العربية المتحدة الذي يزين عادة طائرتها، كما أنها لم تحمل أي كتابات ذات صلة، وذلك بهدف عدم لفت النظر إليها"، مشيرا إلى أن "مسار رحلة الطائرة كان فوق الكويت والعراق وتركيا، ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط ​​ومن ثم مطار بن غوريون".

وكان مسؤول إسرائيلي قال في وقت سابق إنه "ولأول مرة في إسرائيل، ستهبط طائرة تابعة لخطوط الاتحاد الجوية الإماراتية، برحلة مباشرة من أبو ظبي. إنها مساعدة إنسانية أرسلتها الإمارات إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة لمكافحة وباء كورونا، من خلال برنامج الغذاء العالمي في الأمم المتحدة وبالتنسيق مع إسرائيل"، وأضاف: "لقد نسقت وزارة الخارجية عملية هبوط الطائرة في إسرائيل".

وكانت مراسلة RT نقلت عن مصدر حكومي قوله، إن "الحكومة الفلسطينية رفضت استلام مساعدات إماراتية بدون التنسيق معها"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعتبر هذه الطريقة قناة للتطبيع مع إسرائيل".

المصدر: يديعوت أحرونوت