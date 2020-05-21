نتنياهو يرد على خامنئي ويحذر!

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بعد تغريدات للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي ضد إسرائيل.

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وقال نتنياهو على حسابه في موقع "تويتر": "تهديدات خامنئي بتحقيق الحل النهائي ضد إسرائيل تذكرنا بخطة الحل النهائي للنازية بتدمير الشعب اليهودي.. عليه أن يعلم بأن أي نظام يهدد إسرائيل بالإزالة سيجد نفسه في خطر مماثل".

איומיו של ח'אמנאי לממש את "הפתרון הסופי" כנגד ישראל מזכירים את תכנית "הפתרון הסופי" הנאצית להשמדת העם היהודי.

עליו לדעת שכל משטר שמאיים על ישראל בהשמדה ימצא עצמו בסכנה דומה. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 20, 2020

وجاءت تغريدة نتنياهو ردا على تغريدات لخامنئي نشرت على "تويتر" في وقت سابق، قال فيها إن "محو إسرائيل لا يعني محو اليهود" مشيرا إلى أنه كان يعني بكلامه "السفاحين" مثل نتنياهو.

Eliminating the Zionist regime doesn’t mean eliminating Jews. We aren’t against Jews. It means abolishing the imposed regime & Muslim, Christian & Jewish Palestinians choose their own govt & expel thugs like Netanyahu. This is “Eliminating Israel” & it will happen.#FlyTheFlag — Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 20, 2020

وأكد الزعيم الأعلى الإيراني بأن بلاده ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل.

المصدر: RT