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نتنياهو يرد على خامنئي ويحذر!

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نتنياهو يرد على خامنئي ويحذر!
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بعد تغريدات للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي ضد إسرائيل.

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وقال نتنياهو على حسابه في موقع "تويتر": "تهديدات خامنئي بتحقيق الحل النهائي ضد إسرائيل تذكرنا بخطة الحل النهائي للنازية بتدمير الشعب اليهودي.. عليه أن يعلم بأن أي نظام يهدد إسرائيل بالإزالة سيجد نفسه في خطر مماثل".

وجاءت تغريدة نتنياهو ردا على تغريدات لخامنئي نشرت على "تويتر" في وقت سابق، قال فيها  إن "محو إسرائيل لا يعني محو اليهود" مشيرا إلى أنه كان يعني بكلامه "السفاحين" مثل نتنياهو.

وأكد الزعيم الأعلى الإيراني بأن بلاده ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل.

المصدر: RT

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