مجموع إصابات كورونا في تشيلي يتجاوز 53 ألفا

تجاوز مجموع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في تشيلي يوم الأربعاء، 53 ألفا إصابة.

وتسارعت وتيرة انتشار الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة انتقاله من المناطق الأكثر ثراء في البلاد إلى المناطق المزدحمة والفقيرة.

وذكرت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن وفيات "كوفيد-19" ارتفعت إلى 544 فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 53617.

وقالت الوزارة إنها رصدت 4038 حالة جديدة بين يومي الثلاثاء والأربعاء بينها 391 غير مصحوبة بأعراض ظاهرة.

وسجلت البلاد 10 آلاف حالة جديدة خلال الأيام الأربعة الماضية فقط.

المصدر: رويترز