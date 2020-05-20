أرقام كورونا في إسبانيا تعاود الارتفاع

شهدت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا مقارنة مع اليوم السابق، لكنها لا تزال تحت عتبة 100 وفاة يوميا، لليوم الرابع على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء عن رصد 95 وفاة جديدة، ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 93 وفاة أمس)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا في البلاد إلى 27888 حالة وفاة.

واكتشفت السلطات الصحية الإسبانية خلال آخر 24 ساعة 416 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 295 إصابة يوم أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 232555.

ويأتي ذلك قبيل التصويت المقرر في البرلمان على تمديد حالة التعبئة العامة المفروضة في البلاد لكبح جماح الجائحة مجددا حتى السابع من يونيو القادم.

المصدر: El País