الصين ترد على اتهامات سعيها لزعامة العالم عبر المساعدات

وصف مسؤول صيني تصريحات البعض بأن بلاده تسعى لبلوغ الزعامة العالمية عن طريق مساعدة الدول الأخرى في مكافحة فيروس كورونا، بأنها أمر "غير منطقي".

وقال غوه وي مين، المتحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، خلال مؤتمر صحفي قبيل الاجتماع السنوي للمجلس التشريعي الصيني، اليوم الأربعاء: " التصريحات بأن الصين تنافس من أجل الحصول على الزعامة العالمية عن طريق مساعدة الدول الأخرى في مكافحة فيروس كورونا هو أمر غير منطقي ويدل على ضيق الأفق".

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المصدر: وكالات