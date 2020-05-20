ترامب: لا نرسل أجهزة التنفس الاصطناعي إلى الدول الأخرى من أجل الدبلوماسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ترسل أجهزة التنفس الاصطناعي إلى الدول الأخرى "من أجل إنقاذ الناس وليس انطلاقا من اعتبارات دبلوماسية".

وقال ترامب للصحفيين، يوم الثلاثاء: "إذا كان بوسعنا إنقاذ حياة الناس في بلد آخر، فهذا أمر رائع. وأنا أسعى إلى إنقاذ الناس فقط".

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وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "قد يكون ذلك جيدا من وجهة نظر الدبلوماسية، لكنني لا آخذ ذلك بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن واشنطن تلقت اتصالات من الدول "التي لا تتصل بها عادة"، دون أن يذكر تلك الدول بالتحديد.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة أرسلت 1271 جهاز تنفس اصطناعي إلى 7 دول، بينها كندا والمكسيك وسويسرا وأستراليا وغيرها.

وأكدت الإدارة الأمريكية أنها سترسل 200 جهاز للتنفس الاصطناعي إلى روسيا لمساعدتها في محاربة فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي