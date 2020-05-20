تحطم مقاتلة أمريكية "إف-35" في ولاية فلوريدا

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تحطم مقاتلة الجيل الخامس "إف-35"، في ولاية فلوريدا، ونجاة الطيار بعد قفزه بالمظلة قبل سقوط المقاتلة.

NEWS RELEASE: An F-35A Lightning II assigned to the 58th Fighter Sq crashed upon landing around 9:30 p.m. today @TeamEglin. The pilot successfully ejected and was transported to the 96th Medical Group for evaluation and monitoring. The pilot is in stable condition. Cont. — Eglin Air Force Base (@TeamEglin) May 20, 2020

وقالت قيادة قاعدة "إيغلين" في فلوريدا، في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر"، إن الحادث وقع أثناء القيام بتدريبات ليلية في الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المقاتلة "إف-35" لم تكن مزودة بالأسلحة.

وأوضح البيان أن الطيار تمكن من القفز بمظلته وتم نقله إلى المستشفى، وأن حالته مستقرة.

هذا ولم تعلن قيادة القاعدة عن تفاصيل وأسباب تحطم المقاتلة.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في فلوريدا خلال أقل من أسبوع، حيث تحطمت قبل أيام مقاتلة من طراز "إف-22" تعود للقاعدة العسكرية نفسها.

المصدر: وكالات