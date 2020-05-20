انتحار ابن رئيس مكسيكي أسبق

أعلنت السلطات المكسيكية أن نجل الرئيس المكسيكي الأسبق، لويس إتشيفيريا ألفاريز، الذي حكم البلاد خلال السبعينات، أقدم على الانتحار.

وأوضح مكتب المدعي العام المحلي في بيان، أن ألفارو إتشيفيريا زونو (71 عاما) انتحر صباح أمس الثلاثاء، في منزله في ولاية موريلوس في جنوب مكسيكو سيتي.

وحكم إتشيفيريا (98 عاما) البلاد من 1970 إلى 1976، ويعتبر الشخص الرئيسي المسؤول عن "الحرب القذرة" في المكسيك التي شملت اغتيالات مستهدفة واختفاء قسريا لطلاب وناشطين يساريين، من قبل عملاء يعملون لصالح الحكومة.

ووقعت أسوأ المذابح في التاريخ المكسيكي الحديث في أكتوبر 1968، قبل 10 أيام من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في مكسيكو سيتي، عندما كان إتشيفيريا وزيرا للداخلية في حكومة غوستافو دياز أورداز (1964-1970).

وتعرض مئات الطلاب والمتظاهرين غير المسلحين، ما زال العدد الدقيق مجهولا، لمذبحة عندما بدأ جنود وعملاء سريون إطلاق النار على المتظاهرين في ساحة بحي تلاتيلولكو في مدينة مكسيكو.

وفي عام 2006، واجه الأب إتشيفاريا اتهامات بالإبادة الجماعية، لكن نظرا إلى سنه المتقدم، حكم عليه بالسجن المنزلي، لكن في نهاية المطاف تم منحه حرية مشروطة.

المصدر: أ ف ب