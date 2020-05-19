 
مباشر
عاجل
البرازيل تسجل قفزة حادة وغير مسبوقة للوفيات والإصابات بفيروس كورونا

نسبة إلى عدد السكان.. وفيات "كوفيد 19" بالسويد الأعلى في أوروبا خلال أسبوع

أخبار العالم

نسبة إلى عدد السكان.. وفيات
Reuters
نسبة إلى عدد السكان.. وفيات "كوفيد 19" بالسويد الأعلى في أوروبا خلال أسبوع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwxg

أظهرت بيانات أن السويد سجلت أكبر عدد من الوفيات في أوروبا جراء "كوفيد-19" خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بعدد سكانها، بعدما اختارت استراتيجية أكثر انفتاحا في مكافحة الفيروس.

وأبقت السويد معظم المدارس والمطاعم والشركات مفتوحة أثناء الوباء.

إقرأ المزيد
فرنسا تعلن خفض حصيلتها لضحايا كورونا بعد مراجعة البيانات
فرنسا تعلن خفض حصيلتها لضحايا كورونا بعد مراجعة البيانات

وفي حين أن الوفيات آخذة في الانخفاض في السويد، فقد سجلت 6.25 حالة وفاة لكل مليون نسمة يوميا في المتوسط على ​​مدى سبعة أيام بين 12 و19 مايو، وفقا لموقع "أور ورلد إنساتا" على الإنترنت.

وكان هذا هو المعدل الأعلى في أوروبا ويتجاوز المملكة المتحدة التي سجلت 5.75 حالة وفاة لكل مليون نسمة.

لكن إجمالا، ومنذ تفشي الوباء حتى الآن، لا تزال السويد تسجل معدل وفيات أقل من المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا، والتي اختارت جميعها إجراءات عزل عام، لكن المعدل في السويد أعلى بكثير من جاراتها الدنمرك والنرويج وفنلندا.

وتعتمد استراتيجية السويد في الغالب على تدابير طوعية متعلقة بالتباعد الاجتماعي والنظافة الأساسية، وتعرضت لانتقادات من قبل البعض الذين قالوا إنها تجربة خطيرة على حياة الناس، ولكن قدمتها منظمة الصحة العالمية كنموذج مستقبلي.

ويبدو أن استراتيجية السويد المنفتحة قد خففت الضربة على الاقتصاد، حيث تراجع النمو بدرجة أقل بكثير مما حدث في الدنمارك والنرويج في الربع الأول.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا