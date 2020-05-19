الصين تعلق على تصريحات أستراليا بشأن منظمة الصحة العالمية

اعتبرت السفارة الصينية في أستراليا، أن تصريحات كانبيرا بأن دعوة جمعية الصحة العالمية لإجراء تحقيق بشأن فيروس كورونا مؤخرا هو تأييد لمسعى أسترالي بمراجعة عالمية، "ليس سوى مزحة".

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في بيان: "مشروع القرار بشأن كوفيد-19 الذي ستعتمده جمعية الصحة العالمية يختلف تماما عن اقتراح أستراليا بمراجعة عالمية مستقلة".

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وأضاف: "أن تدعي أن قرار جمعية الصحة العالمية تأييد لدعوة أستراليا فهذا ليس سوى مزحة".

وثيقة: 116 دولة تدعم دعوة أسترالية لتحقيق مستقل في أصول كورونا

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أمس الاثنين، أن مشروع قرار دفع به الاتحاد الأوروبي وأستراليا يدعو إلى مراجعة مستقلة لأصول فيروس كورونا وانتشاره حظي بدعم 116 دولة في جمعية الصحة العالمية، وهو ما يكفي تقريبا لتمريره.

وفي بيان صريح بشكل غير معتاد انتقدت السفارة الصينية بشدة أستراليا بسبب مسألة أحدثت توترا في العلاقات بين البلدين خلال الشهر الماضي.

وعارضت الصين بشدة دعوة أستراليا الشهر الماضي لإجراء تحقيق دولي مستقل في أسباب ومصادر هذا الوباء، وقالت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه بدء التحقيق في أسباب انتشار فيروس كورونا ومصدره.

المصدر: وكالات