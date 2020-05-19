المكسيك.. اعتقال زعيم عصابة مخدرات يشتبه بتنظيم 900 عملية قتل

اعتقلت السلطات المكسيكية، لويس خيراردو، زعيم عصابة المخدرات "لوس ازتيكاس"، وهو يشتبه بتنظيم ما لا يقل عن 900 عملية قتل، بما في ذلك اغتيال دبلوماسية أمريكية وزوجها.

وألقي القبض عن زعيم العصابة المنشقة عن عصابة "خواريز"، إحدى العصابات المكسيكية الكبرى لتجارة المخدرات في مدينة كويرنافاكا بولاية موريلوس وسط المكسيك يوم السبت الماضي.

#ÚLTIMAHORA Cae Luis Gerardo N "el tío", presunto autor intelectual de la masacre en Villas de Salvarcar y del asesinato de empleados del Consulado de EU en Ciudad Juárez.



10 años después fue detenido por el Ejército en Cuernavaca, Morelos. pic.twitter.com/uX6bjzgMuU — Samuel Cuervo (@SamuelCuervo) May 16, 2020

وهو مطلوب للعدالة في الولايات المتحدة لقتله الموظفة في القنصلية الأمريكية، ليسلي آن إنريكيز كاتون (25 عاما) وزوجها أرتور ريديلفس (30 عاما) في مارس 2010.

ويشار إلى أن الموظفة الأمريكية قتلت وهي حامل، عندما استقلت سيارة مع زوجها وطفلتهما الصغيرة، وهم في طريق العودة من حفلة عيد ميلاد لأحد أصدقائهم.

وقتلت عصابة خيراردو أيضا موظفا آخر في القنصلية، خورخي ألبرتو سالسيدو سينيسيروس في اعتداء منفصل نفذ في اليوم ذاته.

ولم تتضح دوافع العصابة وراء استهداف العاملين في القنصلية الأمريكية حتى الآن.

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ويشار إلى أن خيراردو متهم أيضا باستهداف 5 مراكز طبية في مدينة خواريز المكسيكية وقتل نساء وأطفال في المناطق على الحدود مع الولايات المتحدة، وما لا يقل عن 15 طالبا تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة في خواريز عام 2010.

وتعتبر مدينة خواريز إحدى المدن الأكثر خطورة في العالم، حيث قتل نحو 3700 شخص سنويا خلال الفترة بين 2008 و2012 أثناء الحروب بين عصابات المخدرات.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية