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الأوروغواي تسلم الولايات المتحدة تاجر مخدرات مكسيكيا بارزا

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الأوروغواي تسلم الولايات المتحدة تاجر مخدرات مكسيكيا بارزا
AFP MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الأوروغواي سلمت للولايات المتحدة تاجر مخدرات مكسيكيا بارزا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن المكسيكي خيراردو غونزاليز فالنسيا الملقب بـ "لالو"، المتهم في الولايات المتحدة بـ "التآمر الدولي" لبيع الكوكايين والأمفيتامين، والمعتقل في الأوروغواي في 2016، وصل إلى مطار دالاس الدولي بواشنطن.

ومن المتوقع أن يمثل المتهم أمام المحكمة اليوم الجمعة.

وينتمي غونزاليز فالنسيا إلى جماعة "لوس كوينيس" المرتبطة بعصابة "خاليسكو الجيل الجديد" المكسيكية، إحدى أكبر عصابات المخدرات في العالم.

وتعتبر "لوس كوينيس" الذراع المالية للعصابة المذكورة، وتتحمل المسؤولية عن تبييض الأموال وإدارة عمليات العصابة في أوروبا وآسيا.

وتم اعتقال غونزاليز فالنسيا في الأوروغواي عام 2016، حيث أتهم بشراء عقارات لتوفير الغطاء لمداخيله من الاتجار بالمخدرات.

ويشار إلى أن خيراردو هو شقيق زعيم جماعة "لوس كوينيس"، أبيغايل غونزاليز فالنسيا، الذي تم اعتقاله في المكسيك عام 2015.

المصدر: رويترز

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