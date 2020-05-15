الأوروغواي تسلم الولايات المتحدة تاجر مخدرات مكسيكيا بارزا

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الأوروغواي سلمت للولايات المتحدة تاجر مخدرات مكسيكيا بارزا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن المكسيكي خيراردو غونزاليز فالنسيا الملقب بـ "لالو"، المتهم في الولايات المتحدة بـ "التآمر الدولي" لبيع الكوكايين والأمفيتامين، والمعتقل في الأوروغواي في 2016، وصل إلى مطار دالاس الدولي بواشنطن.

"La extradición que se consumó hoy ilustra el éxito de nuestra cooperación con el nuevo gobierno de #Uruguay.", dijo Kenneth George, Embajador de los Estados Unidos en Uruguay. @USAmbUruguay Comunicado aquí: https://t.co/Ak3frM045W@Minterioruypic.twitter.com/Tyd5JRpGWd — U.S. Embassy Uruguay (@usembassyMVD) May 14, 2020

ومن المتوقع أن يمثل المتهم أمام المحكمة اليوم الجمعة.

وينتمي غونزاليز فالنسيا إلى جماعة "لوس كوينيس" المرتبطة بعصابة "خاليسكو الجيل الجديد" المكسيكية، إحدى أكبر عصابات المخدرات في العالم.

وتعتبر "لوس كوينيس" الذراع المالية للعصابة المذكورة، وتتحمل المسؤولية عن تبييض الأموال وإدارة عمليات العصابة في أوروبا وآسيا.

وتم اعتقال غونزاليز فالنسيا في الأوروغواي عام 2016، حيث أتهم بشراء عقارات لتوفير الغطاء لمداخيله من الاتجار بالمخدرات.

ويشار إلى أن خيراردو هو شقيق زعيم جماعة "لوس كوينيس"، أبيغايل غونزاليز فالنسيا، الذي تم اعتقاله في المكسيك عام 2015.

المصدر: رويترز