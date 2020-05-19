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الأرجنتين.. جرائم القتل بحق النساء عند مستوى قياسي وسط الحجر المنزلي

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الأرجنتين.. جرائم القتل بحق النساء عند مستوى قياسي وسط الحجر المنزلي
Reuters MARIANA GREIF
مظاهرة ضد العنف بحق النساء في الأرجنتين يوم 9 مارس 2020
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أفادت جمعية حقوقية بأن معدلات جرائم القتل بحق النساء في الأرجنتين وصلت إلى مستوى قياسي لها منذ 10 سنوات تزامنا مع الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.

وأشارت جمعية "La Casa del Encuentro" المدافعة عن حقوق المرأة، يوم الاثنين، إلى تسجيل قتل أكثر من 50 إمرأة خلال أقل من شهرين، 3 منهن خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وذلك مع زيادة شدة العنف ضد النساء.

وقالت رئيسة الجمعية آدا ريكو: "نحن قلقون. فهذا هو أكبر رقم منذ 10 سنوات"، مضيفة أن النساء يتعرضن للضرب حتى الموت والخنق.

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وأشارت ريكو إلى أن النساء معزولات حاليا مع المعتدين عليهن، وليس بوسعهن استخدام الهاتف في تلك الظروف.

ويقول الخبراء إن تزايد العنف ضد النساء وسط إجراءات الحجر المنزلي أصبح توجها عالميا.

وتفيد معطيات الأمم المتحدة بأن 12 إمرأة يقتلن يوميا في أمريكا اللاتينية، وتقع في تلك المنطقة  دولة 14 من أصل الدول الـ 25 التي تسجل فيها أعلى معدلات قتل النساء في العالم.

المصدر: رويترز

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