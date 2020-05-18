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أردوغان يفرض عزلا عاما خلال عيد الفطر

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أردوغان يفرض عزلا عاما خلال عيد الفطر
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر تجول شامل في جميع ولايات البلاد في فترة 23-26 مايو الجاري، مؤكدا استئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من 29 مايو.

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وأضاف الرئيس التركي في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء: "سنواصل خطة إعادة الحياة الطبيعية وفق تطورات كورونا.. لا يمكن القضاء نهائيا على الخطر الناجم عن الوباء إلا من خلال حل المشكلة على المستوى العالمي، لا يمكننا إيقاف حياتنا اليومية وإغلاق حدودنا لسنوات والانتظار حتى انتهاء كورونا بالكامل".

كما أعلن عن  تمديد الحظر المفروض على الدخول والخروج من وإلى 15 ولاية تركية لمدة 15 يوما.

وأضاف أن المدارس لن تعاود عملها في هذا العام الدراسي، لتستأنف الدراسة في سبتمبر المقبل مع حلول العام الدراسي الجديد.

وأكد أن الحكومة قررت إعفاء من هم فوق السن 65 عاما من حظر التجول لمدة 6 ساعات في أول أيام عيد الفطر.

وحذر أردوغان المواطنين من أن السلطات ستضطر لاتخاذ تدابير أكثر صرامة في حال حدوث تطورات سلبية في سياق الوباء، داعيا إياهم إلى الالتزام بتدابير مكافحة الفيروس واحترام مبدأ التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر.

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وأكد أن تركيا "لا تعاني من أي مشكلة في الخدمات الصحية أو تأمين مستلزمات النظافة"، لافتا إلى أن الحكومة قدمت دعما نقديا بقيمة ألف ليرة (نحو 145 دولارا) لـ5.5 ملايين مواطن من ذوي الدخل المحدود، مشددا على أن البرامج الحكومية في تركيا لدعم المتضررين بأزمة كورونا تشمل "إجراءات فعلية وليست حبرا على ورق كما في بعض الدول".

المصدر: الأناضول 

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