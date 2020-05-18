بيانات أولية تشير إلى تطوير استجابة مناعية ضد كورونا لدى متلقي لقاح أمريكي

أعلنت شركة Moderna الأمريكية أن تجارب المرحلة المبكرة للقاح مضاد لفيروس كورونا أظهرت إنتاج أجسام مضادة لمرض "كوفيد-19" لدى جميع المشاركين الـ 45.

وتلقى المشاركون في الدراسة جرعتين من اللقاح المحتمل عن طريق الحقن العضلي في الجزء العلوي من الذراع بفارق 28 يوما تقريبا، وحصل كل مشارك على جرعات 25 ميكروغراما، أو 100 ميكروغرام أو 250 ميكروغراما.

وبعد أسبوعين من الجرعة الثانية، كانت مستويات الأجسام المضادة في مجموعة 25 ميكروغراما ضمن المستويات التي شوهدت بشكل عام في عينات دم الأشخاص الذين تعافوا من المرض، فيما كانت الأجسام المضادة في مجموعة الـ 100 ميكروغرام تحتوي على أجسام مضادة "تجاوزت بشكل كبير المستويات" في أجسام المرضى الذين تماثلوا للشفاء.

وقالت الشركة إن اللقاح أنتج أيضا أجساما مضادة لتحييد "كوفيد-19" عند ثمانية مشاركين على الأقل.

ولقاح mRNA-1273 الذي تنتجه شركة Moderna أول لقاح أمريكي يخضع لتجارب سريرية بهدف علاج كورونا.

المصدر: وكالات