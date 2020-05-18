 
مباشر

ترامب: تراجع ملحوظ للإصابات بكورونا في معظم الولايات المتحدة

أخبار العالم

ترامب: تراجع ملحوظ للإصابات بكورونا في معظم الولايات المتحدة
Reuters Carlos Barria
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwea

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد.

إقرأ المزيد
حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 90 ألف حالة
حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 90 ألف حالة

وكتب ترامب على صفحته الرسمية في "تويتر": "تشهد الإصابات بفيروس كورونا تراجعا كبيرا في كل أراضي الولايات المتحدة باستثناءات نادرة.. أنباء جيدة جدا بالفعل!".

يذكر أن الولايات المتحدة لا تزال في المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا. وسجلت في البلاد حتى الآن 1486376 حالة إصابة، وتوفي 89549 شخصا من تبعات هذا المرض.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا