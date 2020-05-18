ترامب: تراجع ملحوظ للإصابات بكورونا في معظم الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد.

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وكتب ترامب على صفحته الرسمية في "تويتر": "تشهد الإصابات بفيروس كورونا تراجعا كبيرا في كل أراضي الولايات المتحدة باستثناءات نادرة.. أنباء جيدة جدا بالفعل!".

The number of Coronavirus cases is strongly trending downward throughout the United States, with few exceptions. Very good news, indeed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2020

يذكر أن الولايات المتحدة لا تزال في المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا. وسجلت في البلاد حتى الآن 1486376 حالة إصابة، وتوفي 89549 شخصا من تبعات هذا المرض.

المصدر: إنترفاكس