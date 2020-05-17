ترامب مهاجما إلهان عمر: "كارثة فساد"

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، هجمة جديدة وشديدة اللهجة على النائبة الديمقراطية إلهان عمر.

وقال ترامب في التغريدة: "جونسون سيقوم بعمل رائع، إلهان عمر كارثة فساد"، معبرا عن تأييده ودعمه لمنافسها الجمهوري ذو البشرة السمراء ليسي جونسون، في الانتخابات على مقعد ولاية مينسوتا المزمع إجراؤها في الخريف.

وأرفق الرئيس الأمريكي تغريدته بأخرى للإعلامي الأمريكي الشهير بيل ميتشيل، مقدم برنامج "Your Voice America"، والذي دعا إلى التبرع بسخاء لحملة جونسون الانتخابية لدعمه للفوز على منافسته إلهان عمر.

وجاء في تغريدة بيل ميتشيل المذكورة أعلاه: "ليسي جونسون يحرز تقدما على النائبة الفاسدة، بشكل لا يصدق.. يعد جونسون من أكبر المؤيدين لترامب.. إذا كنت ترغب في دعم جونسون للتغلب على إلهان عمر يرجى التبرع لدعم حملته الانتخابية".

Lacy will do a great job. Omar is a corrupt disaster! https://t.co/hxhrMrWXOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2020

المصدر: تويتر