طهران تستدعي السفير السويسري راعي المصالحة الأمريكية وتسلمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة

استدعت طهران يوم الأحد، السفير السويسري راعي المصالحة الأمريكية وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على مضايقة الولايات المتحدة لسفن ناقلة الوقود في طريقها إلى فنزويلا.

وقال عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيرانية خلال استدعاء راعي المصالح الأمريكية في طهران، إن العلاقات التجارية بين إيران وفنزويلا شرعية وقانونية.

وأفاد المساعد السياسي لوزير الخارجية بأن لجوء الولايات المتحدة إلى القوة والتنمر يشكل تهديدا لحرية الملاحة والتجارة الدولية وتدفق الطاقة الحر في العالم وهو دليل واضح على القرصنة البحرية والانتهاك الصارخ للحقوق الدولية بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وحمل عراقجي راعي المصالح الأمريكية رسالة احتجاج ضد أي تهديد محتمل يستهدف ناقلات النفط الإيرانية.

المصدر: RT