وكالة إيرانية: القرصنة الأمريكية ضد شحنة وقود إيرانية لفنزويلا سيكون لها تداعيات

قالت وكالة "نور" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة، إن "القرصنة" الأمريكية ضد شحنة وقود إيرانية لفنزويلا سيكون لها تداعيات.

وذكرت وكالة نور في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي ردا على تقارير عن إبحار سفن حربية أمريكية باتجاه منطقة الكاريبي: "إذا كانت الولايات المتحدة تنوي، مثل القراصنة، خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية الدولية فستقوم بمجازفة خطيرة ولن تمر بالتأكيد بدون تداعيات".

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن واشنطن على "درجة كبيرة من اليقين" بأن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تدفع لإيران بأطنان من الذهب.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من "ريفينتيف أيكون" الأربعاء، فقد أبحرت ناقلة واحدة على الأقل جرى تحميلها بالوقود من ميناء إيراني صوب فنزويلا، الأمر الذي قد يساعد البلد على تخفيف النقص الشديد في الوقود. وقطاعا النفط في البلدين يخضعان لعقوبات أمريكية صارمة.

جدير بالذكر أن السفير الإيراني لدى كراكاس حجة الله سلطاني، نفى صحة ما رددته بعض وسائل الإعلام الغربية من أنباء حول نقل 9 أطنان من الذهب من فنزويلا إلى إيران.

ووصف سلطاني "مزاعم موقع "بلومبيرغ" الأخيرة بأن فنزويلا نقلت 9 أطنان من الذهب إلى إيران في مقابل مساعدتها على إحياء مصافي البنزين، بالشائعات".

وقال: "أنفي صحة ما تردد.. هذه إشاعة لا أساس لها، وفي الواقع، هو فخ إعلامي يجري العمل على نشره وهو ادعاء كاذب تماما".

وأضاف: "لم يدخل البنزين الإيراني فنزويلا حتى الآن، لكن حكومتي البلدين عقدتا محادثات حول تعزيز التعاون التجاري الثنائي".

المصدر: رويترز