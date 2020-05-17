مستشار لترامب: عزل مسؤول في الخارجية جزء من المواجهة مع "الدولة العميقة"

قلل بيتر نافارو مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، من أهمية إقالة ستيف لينيك المفتش العام لوزارة الخارجية.

وقال نافارو، مدير مكتب سياسة التجارة والتصنيع، إن "الدولة العميقة" تثير مشاكل للإدارة ولا بد من إقالة غير الموالين.

وأكد نافارو في مقابلة بمحطة "إيه بي سي": "لدينا مشكلات ضخمة مع ما يصفه بعض الناس بأنها (الدولة العميقة).. وأعتقد أن هذا صحيح.. ولذلك لست آسفا على هذه الإقالة.. هناك بيروقراطية".

ويهاجم ترامب وحلفاؤه منذ فترة طويلة ما يطلقون عليه "الدولة العميقة" وموظفي الحكومة الذين ليس لهم انتماءات سياسية، ويتهمون هؤلاء بأنهم يعملون لتقويض ترامب.

ومن المرجح أن تصريحات نافارو بن تؤدي إلا إلى زيادة حدة التوتر مع الديمقراطيين الذين فتحوا يوم السبت تحقيقا في إقالة ترامب للينيك والتي تعد الأحدث في نمط متصاعد من جانب ترامب لإقالة مراقبين يعتبرهم تهديدا لرئاسته.

وأقال ترامب لينيك في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ليصبح رابع مفتش عام يقيله الرئيس الأمريكي الحالي عقب أن برأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في محاكمته بهدف عزله.

المصدر: رويترز