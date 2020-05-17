دولة إفريقية تسجل أول وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في مدغشقر، اليوم الأحد، عن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في الجزيرة منذ بدء وصول الوباء إليها.

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وقالت متحدثة باسم فريق العمل الوطني المعني بوباء كوفيد-19 في تصريح صحفي أن الضحية عامل في الرعاية الطبية يبلغ 57 عاما من عمره، مضيفة أن الرجل كان يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم، وتوفي ليلة السبت بعد إصابته بالفيروس.

وسجلت مدغشقر حتى الآن 283 إصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أن بلاده اكتشفت عقارا عشبيا ضد فيروس كورونا يحقق الشفاء خلال 10 أيام!.

المصدر: رويترز