انخفاض في معدل الوفيات الجديدة جراء كورونا في الولايات المتحدة

أكدت البيانات الإحصائية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل أكثر من 1.2 ألف وفاة وقرابة 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس السبت.

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وأفادت الجامعة التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في العالم، اليوم الأحد، بأن حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس السبت بـ1224 وفاة و24996 إصابة جديدة.

وتمثل هذه الإحصاءات انخفاضا في معدل الوفيات الجديدة واستقرارا في معدل الإصابات، مقارنة مع أرقام اليوم السابق (1632 وفاة و25050 إصابة).

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة خلال 114 يوما مرت منذ رصد أول حالة للفيروس في أراضيها 1467884 إصابة بالوباء، وتوفى 88754 من إجمالي عدد المرضى بالفيروس، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

المصدر: RT