الرئيس الأفغاني ومنافسه عبد الله يوقعان اتفاقا لاقتسام السلطة

وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومنافسه في انتخابات الرئاسة عبد الله عبد الله، اتفاقا لاقتسام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر مما عرقل التقدم باتجاه السلام.

وقال صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، على "تويتر": "الاتفاق السياسي بين الرئيس غني والدكتور عبد الله عبد الله وُقع للتو"، مضيفا أن عبد الله سيقود المجلس الخاص بمحادثات السلام وسيجري إشراك أعضاء فريقه في الحكومة.

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وكان عبد الله طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام، الأمر الذي أضعف وضع إدارة الرئيس غني، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.

وواجه الجانبان ضغوطا دولية للتوصل إلى اتفاق، حيث وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أفغانستان في مارس بزيارة مدتها يوما واحدا، لمحاولة التوسط بين الزعيمين الأفغانيين، رغم توقف معظم حركة الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز