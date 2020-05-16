 
مباشر

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة في غرب كندا

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة في غرب كندا
Globallookpress
زلزال بقوة 5,9 درجة يضرب منطقة في غرب كندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nw1y

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة منطقة في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا، حسبما أفادت الوكالة الجيولوجية في الولايات المتحدة، اليوم السبت.

وأشارت الوكالة، في بيان، إلى أن بؤرة الزلزال الذي وقع في الساعة 13:37 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) كانت تقع على مسافة 29 كلم جنوب شرقي قرية غراند كاش في ألبرتا، على عمق 9.1 كلم.

ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا، كما لم يصدر أي إنذار باحتمال حدوث أمواج تسونامي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا