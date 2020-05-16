"الصحة الإيرانية": ننتج 40 جهاز تنفس صناعي وأكثر من مليون ونصف تشخيص لكورونا يوميا

أعلن مدير قسم المعدات الطبية في وزارة الصحة الإيرانية حسين صفوي أن الشركات التكنولوجية في البلاد تنتج يوميا، 40 جهازا للتنفس الصناعي وأكثر من مليون ونصف جهاز تشخيص.

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وقال صفوي إن الانتاج اليومي لأجهزة التنفس الصناعي في البلاد لم يكن يتجاوز 10 أجهزة يوميا، لكنه بلغ 40 جهازا يوميا حاليا على يد مختصين، مؤكدا أن هاتين الشركتين "تستطيعان تصدير أجهزة التنفس الصناعي في حال زادت الطاقة الإنتاجية عن 40 جهازا يوميا، كما أن المنتجين المحليين لمعدات التشخيص يستطيعون التصدير فضلا عن سد حاجة البلاد منها".

وأشار صفوي إلى أن إنتاج الكمامات في البلاد قد ارتفع من 500 ألف قطعة إلى أكثر من مليونين و500 ألف كمامة يوميا، بفضل دعم القطاع الخاص، موضحا أن إنتاج الكمامات من طراز N95 قد شهد ارتفاعا هائلا حيث كانت الطاقة الإنتاجية تبلغ نحو 15 ألف كمامة يوميا قبل تفشي فيروس كورونا، لكنها ارتفعت إلى عشرة أضعاف، كما أن انتاج الملابس الواقية قد ارتفع أيضا من 10 آلاف إلى ما يفوق 100 ألف يوميا.

وكشف صفوي أنه تم تصدير شحنتين من معدات التشخيص الإيرانية إلى ألمانيا وتركيا مؤخرا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و35 حالة وفاة جديدة، وهو أقل معدل وفيات منذ شهرين.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية: "تم تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد 118392 شخصا، منهم 2716 في حالة صحية حرجة، كما سجلت 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 6937 حالة وفاة".

المصدر: فارس