بالفيديو.. اندلاع حريق داخل معبد هندوسي تاريخي جنوب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن حريقا قويا اندلع داخل مجمع معبد هندوسي يعود إلى نهاية القرن الـ19 في مدينة بندر عباس الساحلية جنوب إيران.

وأكد مدير إدارة إطفاء الحرائق المحلية، فرحام دانش، حسب وكالة "إسنا" شبه الرسمية، أن الحريق التهم 20 غرفة خشبية في الجانب الشمالي من مجمع المعهد، لافتا إلى أن المبنى التاريخي للمعبد الذي يعود إلى عام 1893 لم يتضرر.

وصرح المسؤول بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران، والتحقيق جار بغية تحديد سبب الحريق.

المصدر: إسنا