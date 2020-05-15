ترامب يكشف عن صاروخ أمريكي "خارق جدا"

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعمل على تنفيذ مشروع صاروخ "خارق جدا" قادر على التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت 17 مرة.

وقال ترامب، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة في البيت الأبيض مع قيادة القوات الفضائية الأمريكية في البيت الأبيض: "نطور الآن معدات عسكرية لا يمكن تصورها وتصل مستوى لم يشهده أحد أبدا. لا خيار آخر لنا مع الخصوم الذين نواجههم في الخارج".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لدينا ما أصفه بالصاروخ الخارق جدا (super duper missile). وقيل لي اللية الماضية إنه أسرع 17 مرة مما يمتلكونه الآن (في البنتاغون)، يعني إذا ما قارناه مع الصاروخ الأسرع الذي يوجد لدينا في الوقت الحالي".

وأردف: "سمعتم أن روسيا تمتلك صواريخ أسرع من الصوت 5 مرات، والصين تعمل على تحقيق سرعة تتجاوز سرعة الصوت 5 أو 6 مرات. لدينا مشروع صاروخ اسرع 17 مرة، وتم المصادقة عليه قبل قليل".

وسبق أن حذر مسؤولون عسكريون أمريكيون مرارا من تقدم روسيا على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة فوق الصوتية.

المصدر: وكالات