أفغانستان.. حصيلة الإصابات بكورونا تجاوزت 6 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الافغانية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 6 آلاف حالة.

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وكشفت الوزارة، في بيان، أن عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، ارتفع إلى 6053، بعد تسجيل 414 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من المرض ارتفع إلى 754، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بكورونا 153.

وبحسب الوزارة، تبقى كابل بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ تم تسجيل 1718 إصابة من أصل 6053 في العاصمة.

المصدر: تاس