شوارع لندن بلا سيارات

قال صادق خان رئيس بلدية لندن، إنه سيتم حظر السيارات بشوارع وسط العاصمة البريطانية للتشجيع على المشي وركوب الدراجات ومساعدة وسائل النقل العام على التأقلم مع قيود التباعد الاجتماعي.

وأضاف صادق خان أن الخطة التي تشمل الطرق الرئيسية عبر لندن ستحول أجزاء من وسط المدينة إلى واحدة من كبرى المناطق الخالية من السيارات في أي عاصمة حول العالم.

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وتابع قائلا: "مرض كوفيد-19 يشكل أكبر تحد لشبكة النقل العام في لندن".

وأكد أن الأمر سيتطلب جهدا هائلا من كل سكان لندن للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي الآمن في وسائل النقل العام بالتزامن مع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا.

وأفاد خان بأن الكثير من سكان لندن سيتعين عليهم بالتالي المشي وركوب الدراجات من أجل التنقل في المدينة.

جدير بالذكر أن هيئة الصحة البريطانية قد اشترطت البقاء على مسافة مترين بين الأشخاص للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، وهذا، يعني أن الحافلات وقطارات مترو الأنفاق ستستوعب ما بين 13 و15 بالمئة من العدد الطبيعي من الركاب، حتى مع استئناف خدماتها بالكامل.

المصدر: رويترز