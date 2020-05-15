خبير ياباني: كورونا قد يستمر لسنوات

أكد خبير اقتصادي ياباني، اليوم الجمعة، أنه يتعين على اليابان إجراء المزيد من الفحوص الخاصة بفيروس كورونا وتقديم دعم نقدي أكبر للعائلات، لأن الجائحة قد تستمر لعدة سنوات.

وقال كيشيرو كوباياشي، الذي عين الثلاثاء الماضي، ضمن لجنة استشارية حكومية لمكافحة الفيروس، إن "بإمكان الحكومة توفير التمويل اللازم لأوجه إنفاق ضخمة لمواجهة آثار انتشار الفيروس من خلال إصدار المزيد من السندات، والتي يمكن للبنك المركزي شراؤها لتفادي التسبب في رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل".

وأضاف: "الأمر قد يستغرق أربع سنوات، والاستهلاك سيتراجع عالميا خلال تلك الفترة".

وتابع: "هذا يعني ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى لمساعدة الاقتصاد الياباني على تجنب ركود طويل وحاد، ومن بينها صرف 100 ألف ين (934 دولارا) شهريا لكل مواطن يعاني من انخفاض حاد في الدخل جراء التفشي".

وأشار إلى أن "البرنامج سيكلف الحكومة ما يصل إلى 24 تريليون ين، لكن الأهم هو العمل على التخفيف من حالة القلق العام".

المصدر: "رويترز"