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بعد قفزة ملموسة.. إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات جراء كورونا منذ مطلع الأسبوع

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بعد قفزة ملموسة.. إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات جراء كورونا منذ مطلع الأسبوع
Reuters Susana Vera
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سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 138 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أي أدنى حصيلة منذ الاثنين الماضي.

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وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد بلغت بذلك 27459 حالة وفاة.

وتمثل حصيلة وفيات اليوم في إسبانيا انخفاضا ملموسا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (217 وفاة).

وسجلت السلطات الصحية الإسبانية خلال اليوم الأخير 549 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 506 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 230183.

وارتفع عدد المتعافين من "كوفيد-19" في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1409 حالات شفاء، وتجاوز عددهم الـ144 ألف شخص.

وقررت السلطات الإسبانية اليوم تمديد الحظر على دخول الأجانب إلى أراضيها من خارج منطقة شنغن حتى 15 يونيو.

المصدر: El País

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