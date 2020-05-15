إيران تسجل ارتفاعا في معدل الإصابات اليومية بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و48 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 116635، منهم 2727 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 6902".

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ولفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 91836، فضلا عن إجراء 658604 فحص تشخيص كورونا في البلاد حتى اليوم.

من جانب آخر، لفتت الوزارة إلى أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لايزال عند الحالة الحمراء وسط توقعات بازدياد معدلات الإصابة خلال الأيام المقبلة في أقاليم لرستان وأذربيجان الشرقية وسيستان بلوشيستان.

وتشير البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات اليومية عند 2102 مقارنة بـ1808 إصابة جديدة أمس الخميس، في حين سجل معدل الوفيات اليومية انخفاضا عند 48 مقارنة بـ71 حالة وفاة أمس.

المصدر: RT