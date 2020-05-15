الصين تطمئن من خطر موجة كورونا ثانية وتكشف عن مراحل اختبار اللقاحات

أفاد مسؤول في لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، بأن خطر انتشار فيروس كورونا في البلاد مجددا، بسبب ما يطلق عليها حالات العدوى الوافدة، "تحت السيطرة".

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ورصدت الصين أربع حالات إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي أمس الخميس وجميعها حالات لانتقال العدوى محليا.

ومنعت بكين دخول معظم الأجانب إلى أراضيها منذ نهاية مارس مع انتشار الجائحة في أنحاء العالم.

من جهة أخرى، أعلن تشينغ يي شين، نائب الوزير بلجنة الصحة الوطنية خلال مؤتمر صحفي أنه من المقرر اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية لبعض لقاحات "كوفيد-19" في يوليو.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا بلغ حتى هذه اللحظة، 4,540,214 حالة، فيم بلغ عدد الوفيات 303,584 شخصا، بحسب ما ذكر موقع worldometers المتخصص بمتابعة حصيلة ضحايا الوباء.

المصدر: رويترز