مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا للضغط على الصين بشأن معاملة الإيغور

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، على تشريع يدعو إدارة الرئيس، دونالد ترامب، إلى تشديد ردها على حملة الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة.

ويعد هذا أحدث مسعى في واشنطن لـ"معاقبة" الصين في الوقت الذي تلوم فيه إدارة ترامب بكين بشأن تفاقم جائحة فيروس كورونا.

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وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القرار بالإجماع.

وبذلك يحال التشريع إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي يتعين أن يوافق عليه قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانونا أو يستخدم حق النقض الفيتو ضده.

وكان مجلس النواب قد أقر في أواخر العام الماضي بأغلبية ساحقة تشريعا بشأن الرد على معاملة الصين للإيغور، ودعا ذلك التشريع إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين المسؤولين عن الحملة على المسلمين في شينجيانغ، مما أغضب الصين.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن السلطات الصينية احتجزت أكثر من مليون من مسلمي الإيغور في معسكرات في شينجيانغ خلال السنوات القليلة الماضية، وتنفي الصين إساءة معاملة الإيغور، وتقول إن المعسكرات توفر تدريبا مهنيا.

وتأتي المساعي من أجل تحرك أمريكي أشد بشأن الإيغور مع استمرار تدهور العلاقات بين إدارة ترامب وبكين بسبب جائحة مرض كوفيد-19، حيث تلقي واشنطن باللوم في معظم التأثير المدمر للأزمة الصحية على افتقار الصين إلى الشفافية بخصوص بدء التفشي لديها، وتنفي الصين أن تكون قد أساءت التعامل مع التفشي.

المصدر: رويترز