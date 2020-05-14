البرازيل تسجل ارتفاعا حادا في الإصابات بفيروس كورونا مع زيادة كبيرة في الوفيات

سجلت البرازيل، مساء اليوم الخميس، ارتفاعا حادا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بواقع 13944 حالة، مع زيادة كبيرة في ضحايا المرض بـ844 وفاة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13944 حالة لتصل إلى مستوى 202918.

ويمثل هذا العدد رقما قياسيا جديدا لوتيرة ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد، التي تشهد أوضاعا صحية متدهورة وسط قفزات مستمرة للحالات، حيث بلع المعدل في الإحصائية المنشورة يوم الثلاثاء 9258، وفي الأربعاء 11385.

كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بـ844 حالة جديدة، بعد أن بلغ يوم الثلاثاء 881، وفي الأربعاء 749، لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 13933 شخصا.

وتعتبر البرازيل الدولة السادسة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وكذلك السادسة من حيث حصيلة الوفيات بالمرض.

المصدر: وكالات