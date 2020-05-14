فنزويلا: سنحاسب واشنطن أمام الجنائية الدولية لملاحقة ناقلات النفط

أعلنت الخارجية الفنزويلية أن الولايات المتحدة تلاحق ناقلات النفط التي تزود فنزويلا بالوقود، مضيفة أنها ستحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا على "تويتر"، اليوم الخميس، إن "هناك مزيدا من الأدلة التي سنحيلها إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث تقوم واشنطن أثناء الوباء بملاحقة السفن التي تنقل نفطنا والتي تحضر البنزين".

More evidence for the world which we'll take to the International Criminal Court: in the midst of the pandemic, Washington persecutes tankers carrying our oil and bringing in gasoline. A flagrant violation of international law & the fundamental human rights of Venezuelans https://t.co/FsRoF1NuQs — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) May 14, 2020

واعتبر أرياسا ذلك "انتهاكا فظا للقانون الدولي والحقوق الأساسية للفنزويليين".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لوكالة "رويترز" التي نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله، إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكن اتخاذها ردا على توريدات النفط من إيران لفنزويلا.

وكانت فنزويلا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستشكو الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية على إثر المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، شارك فيها عناصر شركة أمنية أمريكية خاصة.

المصدر: RT