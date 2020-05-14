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ترودو: العالم سيتغير حتى بعد زوال كورونا واكتشاف لقاح له

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ترودو: العالم سيتغير حتى بعد زوال كورونا واكتشاف لقاح له
AFP CLH/BG/
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن على الكنديين قبول أن العالم سيتغير حتى إذا اكتشف العلماء لقاحا لفيروس كورونا، وحث المواطنين على التكيف مع معايير جديدة ستتطلب سلوكيات معدلة.

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وأوضح للصحفيين اليوم الخميس: "علينا إدراك أن الأمور ستتغير في هذا العالم، حتى بعد نهاية هذه الجائحة، وحتى بعد (اكتشاف) لقاح... كوفيد-19 سيكون أحد الأمور التي ستحدث تغييرات في مجتمعنا. ستكون هناك تعديلات".

وأضاف "نعرف أن هذا لن يكون صيفا مثل غيره في الماضي"، مشيرا إلى أنه يستحيل منع الناس من الخروج لكن الحكومة عليها أن "تساعدهم في فعل ذلك بأمان".

وكشف ترودو عن إجراءات جديدة لدعم القطاعات الأشد تضررا، ومن ذلك تقديم 470 مليون دولار كندي (334 مليون دولار) لمصائد الأسماك ومعاودة فتح بعض المتنزهات الوطنية جزئيا.

جاءت تصريحات ترودو بينما ترفع أقاليم كندية أكثر القيود التي كانت فرضتها بسبب تفشي الفيروس وتتحرك لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الأدفأ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.

إلى ذلك، أفادت وكالة الصحة العامة بأن وفيات كورونا في كندا ارتفعت إلى 5337 اليوم بزيادة 2.5 في المئة عن أمس الأربعاء، وذلك في واحد من أقل معدلات الزيادة اليومية.

المصدر: "رويترز"

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