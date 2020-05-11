إيران.. ضبط 4 أطنان من المخدرات جنوب شرقي البلاد

تمكنت وحدات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران، من ضبط 4 أطنان من المخدرات، إثر اشباك مسلح مع عصابة للتهريب.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان العميد محمد قنبري، إن "وحدة مكافحة المخدرات في المدينة تمكنت إثر اشتباك مسلح استمر ساعتين مع عصابة لتهريب المخدرات من ضبط 4 أطنان من المخدرات وكمية من الأسلحة والعتاد".

وأضاف، أن "العملية تمت إثر سلسلة عمليات استخبارية تم خلالها رصد العصابة المسلحة التي كانت تقوم بتهريب المخدرات إلى مناطق في وسط البلاد".

وتقع المنطقة المذكورة على الحدود مع باكستان.

المصدر: "فارس نيوز"