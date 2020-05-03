إيران.. حرس الحدود يضبط أكثر من طنين من المخدرات عند حدود باكستان

أعلنت قوات حرس الحدود الإيرانية عن ضبط أكثر من طنين من المخدرات، إثر اشتباكات دارت مع مهربين في منطقة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوجستان بجنوب شرقي إيران.

وقال قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد قاسم رضائي، إنه في ضوء المعلومات المتوافرة إثر رصد المنطقة، تم تحديد مكان عربتين للمهربين، حيث اشتبك عناصر حرس الحدود معهم وأطلقوا عليهم نيرانا ثقيلة، فلاذ بعضهم بالفرار، فيما تمكن حرس الحدود من اعتقال أحدهم، وأطلق حملة لإعتقال الباقين.

وأضاف العميد رضائي أنه تم ضبط عربتين من المهربين وطنين و 306 كيلوغرامات من مختلف أنواع المخدرات، بالإضافة إلى كميات كبير من الأسلحة والعتاد.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران، تقع عند الحدود الإيرانية مع باكستان.

المصدر: فارس