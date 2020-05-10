إطلاق سراح 85 طفلا من سجون جنوب السودان بسبب كورونا

أعلنت الأمم المتحدة، أنه تم الإفراج عن 85 طفلا في جنوب السودان، ضمن الجهود المبذولة لتخفيف اكتظاظ السجون ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بين السجناء.

وذكر مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن الذين أطلق سراحهم تم لم شملهم مع آبائهم أو الأوصياء القانونيين عنهم.

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وأضاف المكتب أن اكتظاظ السجون في جنوب السودان، مع ضعف الصرف الصحي، وغياب الرعاية الصحية يمثل ظروفا مواتية لانتشار فيروس كورونا.

المصدر: راكوبة نيوز