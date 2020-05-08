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السودان يسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا

أخبار العالم العربي

السودان يسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا
AFP ASHRAF SHAZLY
تدابير احترازية ضد كورونا في السودان
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أعلنت السلطات الصحية في السودان، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل يومي تسجله البلاد حتى الآن، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1111.

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وارتفع إجمالي الوفيات إلى 59، فيما سجلت حالتا شفاء، ووصل العدد الكلي للمتعافين إلى 102.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، قررت تمديد حظر التجول في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية اعتبارا من السبت، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.

كما قررت منع السفر بين العاصمة والولايات وأكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات المعلنة لمكافحة كورونا.

المصدر: RT

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