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إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا منذ منتصف مارس

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إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا منذ منتصف مارس
Reuters Vincent West
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سجلت السلطات الصحية الإسبانية خلال اليوم الأخير أدنى حصيلة وفيات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، منذ 18 مارس الماضي.

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وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، أنها سجلت خلال آخر 24 ساعة 143 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي (مقارنة مع 179 وفاة في اليوم السابق)، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 26621 حالة وفاة.

وشهد إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في إسبانيا خلال اليوم الأخير ارتفاعا بـ812 حالة جديدة (مقابل 721 في اليوم السابق) وبلغت 224390 حالة.

وتجاوزت حصيلة المتعافين من كورونا في إسبانيا حتى اليوم 136 ألف شخص.

المصدر: رويترز + El País

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