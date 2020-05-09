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كورونا.. تمديد حالة الطوارئ في اليابان حتى نهاية مايو

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كورونا.. تمديد حالة الطوارئ في اليابان حتى نهاية مايو
Reuters IK
تدابير احترازية ضد كورونا في طوكيو
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قررت الحكومة اليابانية تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 مايو، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وكان رئيس الوزراء شينزو آبي قال قبل أيام إن عدد الإصابات بالفيروس لم ينخفض بما فيه الكفاية، وأن هناك حاجة إلى شهر آخر تقريبا لتقليل الضغط على المنظومة الطبية في البلاد.

وذكرت قناة "أساهي" التلفزيونية أن طوكيو سجلت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهو عدد يقل بثلاث حالات عن اليوم السابق.

وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يقل فيه عدد الحالات الجديدة عن مئة، فيما الأعداد الأخيرة التي نسبتها القناة لمصادر لم تحددها، تشير إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية بلغ 4846 حالة.

المصدر: وكالات

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