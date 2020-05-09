ألف شخص يصطفون في طابور طويل للحصول على الطعام في جنيف

اصطف زهاء ألف شخص اليوم السبت في طابور طويل في جنيف للحصول على عبوات طعام مجانية، مما يظهر أثر جائحة فيروس كورونا على العمال الفقراء، والمهاجرين غير الشرعيين.

وامتد الطابور لأكثر من كيلومتر خارج حلبة تزلج كان متطوعون يقدمون منها نحو 1500 عبوة للأشخاص الذين وقفوا في الطابور من الساعة الخامسة صباحا.

وقالت إنغريد بيرالا من نيكاراغوا وتقيم في جنيف: "مع نهاية الشهر تكون جيوبي خاوية.. يتعين علينا أن ندفع الفواتير والتأمين وكل شيء".

وأضافت: "هذا عظيم لأن هناك طعاما يكفي لمدة أسبوع، أسبوع راحة... لا أعرف عن الأسبوع المقبل".

وتقول جمعية "كاريتاس" للأعمال الخيرية، إن "سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8.6 مليون نسمة، كان بها 660 ألف فقير في عام 2018، ويكون خاصة العائل الوحيد للأسرة، وممن حصلوا على مستوى منخفض من التعليم ولا يجدون عملا بعد فقدان وظائفهم".

وكان هناك 1.1 مليون شخص يواجهون خطر الفقر، وهو ما يعني أنهم كانوا يحصلون على أقل من 60 في المئة من متوسط الدخل الذي يبلغ 6538 فرنكا سويسريا (6736 دولارا).

وقال مهاجر غير شرعي اسمه فرناندو، إنه "فقد وظيفته في مطعم خلال الأزمة وليس لديه مالا".

وأضاف: "أنا ممتن لتلقي هذه المساعدة، وإذا تغير الوضع بالنسبة لي، أتعهد بأن أفعل الشيء ذاته الذي يفعلونه من أجلي".

المصدر: "رويترز"