بنغلاديش تضع مئات الروهينغا في الحجر الصحي

كشف مسؤولون اليوم، أن بحرية بنغلاديش أنقذت نحو 280 من لاجئي الروهينغا في خليج البنغال، وقطرت قاربهم إلى جزيرة حيث سيوضعون في الحجر الصحي كتدبير وقائي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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ورصدت بحرية بنغلاديش القارب الخشبي المتهالك في وقت مبكر أمس الخميس في المياه الإقليمية ثم تم قطره إلى جزيرة بهاسان تشار قبالة الساحل الجنوبي للبلاد حيث بنت الحكومة مساكن وملاجئ للحماية من الأعاصير.

وقال مسؤول بالبحرية طلب عدم نشر اسمه "كانوا يتضورون جوعا وقدمنا لهم طعاما وماء".

وأضاف "قررنا وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما وستبت الحكومة في أمرهم لاحقا".

وتراقب البحرية وخفر السواحل المياه الإقليمية لبنغلاديش تحسبا لوجود قوارب أخرى عجزت عن تحديد مسارها بسبب تقلب البحار نتيجة تغيرات موسمية.

وفي فبراير الماضي، تراجعت بنغلاديش على ما يبدو عن خطط تسكين لاجئي الروهينغا الفارين من ميانمار المجاورة في بهاسان تشار بعد تعرضها لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.

لكن الذعر المرتبط بتفشي فيروس كورونا بعد ذلك أقنع السلطات على استخدام المنشآت على الجزيرة على الأقل لوضع اللاجئين الروهينغا الذين يجري إنقاذ قواربهم في الحجر الصحي.

وتعاني أقلية الروهينغا المسلمة من اضطهاد سياسي في ميانمار وتمييز عنصري في هذا البلد الذي يدين معظم سكانه بالبوذية.

المصدر: "رويترز"